15 Temmuz şehitlerinin yakınları piknikte bir araya geldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları, 15 Temmuz Derneği tarafından Şile'deki Karakiraz köyünde düzenlenen piknikte bir araya geldi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, çeşitli organizasyonlar sayesinde şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Tarık Şebik, "Ülkemizde 15 Temmuz'da oynanan oyunlar o gün bitmiş değil, hala devam eden bir süreci yaşıyoruz" dedi.

"Milletin iman dolu göğsünü her zaman hatırlatmak gerekiyor"

Şebik, şehit yakınlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

"Milletin iman dolu göğsünü her zaman hatırlatmak gerekiyor. O kahramanlarımızın olmadığı ikinci senede bulunuyoruz. Bu topraklar hiçbir millete nasip olmayacak, şairlerin yazmakla, ressamların çizmekle ifade edemeyeceği büyük bir destana şahitlik etti. Rabbim bu şahitliği kabul buyursun. Birebir de gezerken eksiklikleri konuşuyoruz, yapılması gerekenleri konuşuyoruz. 15 Temmuz Derneği olarak sizlerin bize söylediği tavsiyeleri, eleştirileri ev ödevi niteliğinde alıyoruz. Yapacağımız işlerde, işleyişlerde bunu önümüzde bir faaliyet takvimi olarak yazıyoruz. Başta ekibimiz olmak üzerek bize söyleyeceğiniz ne varsa dinlemek isteriz."

"15 Temmuz'da oynanan oyunlar o gün bitmedi"

15 Temmuz'da oynanan oyunların o gün bitmediğini ifade eden Şebik, "Hala devam eden bir süreci yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gerek duruşu gerek tavrı, milletimize vermiş olduğu güven sayesinde yarınlara umutla bakıyoruz" diye konuştu.

Tarık Şebik, toplumun kendi arasındaki muhabbeti sıkı tutması gerektiğini belirterek, "15 Temmuz'da bu mücadeleyi verdik. Bundan sonra da bunun kat ve kat fazlasını birlikte veririz. Devletimizin daha da güçlenmesi, hepimizin istediği yegane işlerden bir tanesidir" dedi.

Çocuklar için etkinlikler düzenlendi

Etkinlikte, darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Ayrıca çocuklar, kendilerine ayrılan özel bölümde dart, langırt gibi oyunlar oynadı, ata bindi, yetişkinler ise atış poligonunda zaman geçirdi.

Kaynak: AA