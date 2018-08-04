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"Hobbit evleri" ziyaretçilerini bekliyor

Sivas Belediyesi'nin inşa ettirdiği ve "Hobbit evleri" olarak da adlandırılan, 2'nci etabın tamamlanmasıyla sayıları 24'e ulaşan evler, ziyaretçilerini bekliyor.

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&quot;Hobbit evleri&quot; ziyaretçilerini bekliyor

Sivas Belediyesi, yurt içi ve dışından ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği, "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek yaptığı yamaç evlerinin 2'nci etabını tamamladı.

Günlük 120 liraya kiraya veriliyor

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na ilk olarak 7 adet inşa ettirilen ve doğayla iç içe evlere talep artınca 2'nci etap çalışmalarıyla sayı 24'e çıkarıldı. Peyzaj çalışmaları da tamamlanan "hobbit evleri" ziyaretçilerini bekliyor.

Evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenleri hayran bırakıyor. Evler günlük 120 liraya kiraya veriliyor.

Yurt içinden ve yurt dışından ilgi görüyor

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, projenin tamamlandığını belirterek, "Hem yurt dışından, hem yurt içinden çok ilgi gören ve merak edilen bir yer konumuna geldi" dedi.

Evlerin işletmesinin özel bir firmaya vereceklerini aktaran Aydın, ihalenin yakın zamanda yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Hobbit evleri, Sivas Belediyesi, Sami Aydın
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