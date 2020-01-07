İzmir Çankaya Şair Eşref Bulvarında bir binanın kenarında yazlık kıyafetleriyle soğukta titreyen yoksulu gören iki arkadaş, tepkisiz kalmadı.

Biri üzerindeki montu ve kazağı çıkardı, diğeri ise bu kıyafetleri yoksula giydirdi. İki arkadaş daha sonra yoluna devam etti.

Vatandaşların, evsiz yoksulu kıyafetleriyle sevindirdikleri o anları ise yoldan geçen bir kişi cep telefonuyla kaydetti.

İzleyenlerin içini ısıtan kayıtta, yoldan geçenlerin şaşkınlığını yansıtan kareler de görülüyor.

Kaynak: AA