Yaşam
Soğukta titreyen evsize üzerindeki kazağını çıkarıp giydirdi07 Ocak 2020 Salı 16:40 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 17:59
İzmir'de kaldırımda üzerinde yazlık kıyafetle soğukta titreyen evsize, üzerindeki montu ve kazağı çıkarıp veren yardımseverin iç ısıtan görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzmir Çankaya Şair Eşref Bulvarında bir binanın kenarında yazlık kıyafetleriyle soğukta titreyen yoksulu gören iki arkadaş, tepkisiz kalmadı.
Biri üzerindeki montu ve kazağı çıkardı, diğeri ise bu kıyafetleri yoksula giydirdi. İki arkadaş daha sonra yoluna devam etti.
Vatandaşların, evsiz yoksulu kıyafetleriyle sevindirdikleri o anları ise yoldan geçen bir kişi cep telefonuyla kaydetti.
İzleyenlerin içini ısıtan kayıtta, yoldan geçenlerin şaşkınlığını yansıtan kareler de görülüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yardımsever izmir evsiz