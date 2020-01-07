20 yaşında genç bir üniversite öğrencisiydi Sibel Ünli. 3 Ocak günü hayatına son verdi. Sebebinin parasızlık olduğu öne sürüldü. Ancak ailesi kameraların karşısına geçti, "Siber zorbalık var" dedi.

Aydın Ünli, sosyal medyada ailelerinin onurunu rencide eden paylaşımlar yapıldığını ve bunun kendilerini gerçekten üzdüğünü söyledi.

Sibel Ünli'nin ölümü, gençlerin internette karşılaştığı psikolojik veya duygusal şiddeti tekrar gündeme getirdi. Siber zorbalık, isim takmak, gerçek olmayan söylentiler yaymak, dış görünüşle dalga geçmek gibi şekillerde kendini gösteriyor.

Gençlerin yüzde 51'i siber zorbalığa maruz kalıyor

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, "Fiziksel olarak birçok şey hissediyor ama psikolojik olarak kendini toplumdan çekiyor. O utanç duygusuyla okula gitmiyor, yaşıtları ile ilişki kurmuyor. Artık hiçbir şeyden zevk almamaya başlıyor. Hayat onun için yaşanmaz duruma geliyor" dedi.

Araştırmalara göre gençlerin yüzde 51'i hayatında bir kez de olsa siber zorbalığa maruz kalıyor. İnternette geçirilen zaman da riski artırıyor. Uzmanlar ise aileleri uyarıyor. Dilbaz, ailelere şunları öneriyor:

"Nereyle görüşüyorlar, hangi sitelere giriyorlar, bunu koruma programları ile zaman zaman interneti kontrol ederek farklı sitelere girmelerini engellemeliler."

Kaynak: TRT Haber