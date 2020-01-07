Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Ortaokulunda 10 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, öğrencilerinin dikkatini çekebilmek için 9 ay önce 4-B sınıfının duvarına "Gülümsemek bulaşıcıdır" yazısını astı.

Duvara yazdığı sözle çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan Çakır, takipçilerinin yoğun beğenisini aldı. Türkiye'nin farklı kentlerindeki öğretmenler de "Gülümsemek bulaşıcıdır" sözünü sınıflarının duvarına asarak çalışmaya destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

"Gülümse çocuk" bestesi

Gaziantep'te görev yapan müzik öğretmeni Çağatay Gürbüz de paylaşımdan etkilenerek "Gülümse çocuk" bestesini hazırladı.

Besteyi, Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 yıl önce kız öğrencilerden oluşturduğu koroyla seslendiren Gürbüz, çektiği videoyu da hem Çakır'a gönderdi hem de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüyü izleyen Türkiye'nin bir çok ilindeki öğretmenler de öğrencileriyle çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak çalışmaya destek verdi. İki öğretmenin başlattığı çalışma, yapılan binlerce paylaşım ile kısa sürede 50 şehirdeki 140 okula yayıldı.

[Fotoğraf: AA]

"En kötü bulaşıcı hastalığımız gülümsemek"

Sınıf öğretmeni Çakır, fikir ile öğrencilerine gülümsemeyi aşılamayı başardığını söyledi.

Sınıfında gülümsemeyen öğrencinin kalmadığını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"İlk önce sınıfımdaki tüm öğrencileri güldürmeyi başardım. Daha sonra, 'Neden bizim bir sloganımız olmasın?' diye düşündüm. 'Gülümseme bulaşıcıdır' yazımızı sınıfımızın duvarına astıktan sonra söylediğimiz şarkıyı sosyal medya hesabımızda paylaştık. Bu görüntüyü binlerce kişi beğendi. Farklı il ve ilçelerdeki öğretmenler bu videoyu izledikten sonra aynı şekilde 'Gülümsemek bulaşıcıdır' sloganı altında öğrencileriyle çektikleri fotoğraf ve görüntüleri paylaştılar. Şu ana kadar Türkiye'deki 150 okuldan öğretmenimiz çektikleri görüntüleri paylaştı. Tokat'tan Edirne'ye, Hakkari'den İzmir'e, birçok okuldan çok güzel geri dönüşümler, mesajlar aldık."

[Fotoğraf: AA]

"Herkes gülsün"

Gaziantep'ten müzik öğretmeni Çağatay Gürbüz'ün kendisiyle iletişime geçerek, çalışmaya katkı sunmak istediğini aktardığını anlatan Çakır, "Gülmeyen çocuk kalmasın istiyoruz. Şu anda çeşitli Bakanlıklardan, Milli Eğitim Müdürlüklerinden güzel mesajlar alıyoruz. 4-B sınıfında başlayan çalışmanın ülkemizdeki bütün okullarına yayılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Öğrencilerden Zehra Görgeş ise sınıfta üzgün birini gördüklerinde hemen güldürmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Klibimizi çekerken hem çok güldük hem de çok eğlendik. Bazı insanlar üzülünce çok somurtkan oluyor. İnsanlar da bizim gibi gülerse daha çok mutlu olurlar. Sonuçta üzülen insan çabuk yaşlanır. Birisi mutsuz olunca herkes mutsuz olur. Üzülmek de gülümsemek gibi bulaşıcıdır. Onun için herkes gülsün."

Kaynak: AA