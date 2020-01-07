Yaşam

Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 yılının dini günleri

07 Ocak 2020 Salı 10:52 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:58

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan tatili kaç gün? 2020 yılının dini günleri belli oldu. Üç aylar 25 Şubat’ta başlıyor. 27 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili. Ramazan ayı ise 24 Nisan’da başlıyor.