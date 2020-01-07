Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 yılının dini günleri07 Ocak 2020 Salı 10:52 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:58
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan tatili kaç gün? 2020 yılının dini günleri belli oldu. Üç aylar 25 Şubat’ta başlıyor. 27 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili. Ramazan ayı ise 24 Nisan’da başlıyor.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
24 Nisan günü başlayan oruç 23 Mayıs günü son bulacak. 24 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. Miraç Kandili 21 Mart, Berat Kandili ise 7 Nisan’da kutlanacak.
İşte 2020 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 25 Şubat Salı
Regaip Kandili - 27 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 21 Mart Cumartesi
Berat Kandili - 7 Nisan Salı
Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı Arifesi - 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün - 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün - 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 26 Mayıs Salı
Kurban Bayramı Arifesi - 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün - 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün - 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün - 3 Ağustos Pazartesi
Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe
Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi
Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba
Kaynak: TRT Haber