Afyonkarahisar Sandıklı'ya bağlı Karkın Köyündeki besiciler, dağın yamacındaki mağaraları ağıl olarak kullanıyor. Yazın serin, kışın sıcak olması nedeniyle bu yöntem yıllardır kullanılıyor.

Köy halkının neredeyse tamamı hayvancılıkla geçiniyor. Binlerce küçükbaş hayvan yetiştiriliyor. Köylülerin yetiştirme usulleri ise atalarından kalma. Dağın yamacında bulunan mağaralar, hayvanlar için besihaneye dönüştürüldü.

Yaz kış bu mağaralar hayvanların barınmasında kullanılıyor. Küçükbaş hayvanlar böylelikle iklimin olumsuzluklarından daha az etkileniyor.

İrili ufaklı mağaraların bazıları doğal bazıları insan eliyle yeniden tasarlanmış.

Karkın Köyü Muhtarı İsmail Karakoç'a göre, doğal ortamda daha sağlıklı yetişen hayvanların eti ve sütü daha lezzetli oluyor.

Kaynak: TRT Haber