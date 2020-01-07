Sabahın ilk ışıklarıyla yola düşüyor, lastik tamirciliği yaptığı dükkanının kepengini açıyor.

İlk iş çay demliyor, sonra ise günün ilk müşterisini karşılıyor. Antalya'da yaşayan Hakkı Kurucan lastik tamirciliği ile uğraşıyor.

Kurucan, 25 yıldır bu işten evinin geçimini sağlıyor. Hafta boyunca var gücüyle çalışan Hakkı usta, levyeyi bırakıp eline golf sopası alacağı izin gününü iple çekiyor.

Atışlardaki ustalığı izleyenleri de şaşırtıyor

Haftanın 6 günü boyunca lastik tamirciliği yapan Kurucan'ın golfe başlamasına kızı vesile oldu.

"10 yıldır çocuğumu buraya getiriyorum. Tabii, bu arada çocuğum oynarken ben de heveslendim golfe."

Belek'te hafta sonları antrenman yapıyor. Kızı da antrenmanlarda ona yardımcı oluyor. Atışlardaki ustalığı izleyenleri de şaşırtıyor.

Babasının gayretiyle başlayıp milli takım sporcusu olan Melike Kurucan da babasının golfe olan tutkusundan gurur duyuyor. Babasının neredeyse kendisiyle rakip olabilecek dereceye geldiğini söylüyor.

Hakkı Kurucan, 3 yıldır oynadığı golf sporunu herkese tavsiye ediyor.

Haber: Onur Altan

Kamera: Kadir Kurucan

Kurgu: İbrahim Güneştekin