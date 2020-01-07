Lastik tamircisinin golf tutkusu07 Ocak 2020 Salı 15:18 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 16:06
Antalya Serik'te yaşayan Hakkı Kurucan, haftanın 6 günü lastik tamircisi, 1 günü ise iddialı bir golfçü. Kızına sevdirmek için gittiği golf sahasında bu spora merak sardı.
Sabahın ilk ışıklarıyla yola düşüyor, lastik tamirciliği yaptığı dükkanının kepengini açıyor.
İlk iş çay demliyor, sonra ise günün ilk müşterisini karşılıyor. Antalya'da yaşayan Hakkı Kurucan lastik tamirciliği ile uğraşıyor.
Kurucan, 25 yıldır bu işten evinin geçimini sağlıyor. Hafta boyunca var gücüyle çalışan Hakkı usta, levyeyi bırakıp eline golf sopası alacağı izin gününü iple çekiyor.
Atışlardaki ustalığı izleyenleri de şaşırtıyor
Haftanın 6 günü boyunca lastik tamirciliği yapan Kurucan'ın golfe başlamasına kızı vesile oldu.
"10 yıldır çocuğumu buraya getiriyorum. Tabii, bu arada çocuğum oynarken ben de heveslendim golfe."
Belek'te hafta sonları antrenman yapıyor. Kızı da antrenmanlarda ona yardımcı oluyor. Atışlardaki ustalığı izleyenleri de şaşırtıyor.
Babasının gayretiyle başlayıp milli takım sporcusu olan Melike Kurucan da babasının golfe olan tutkusundan gurur duyuyor. Babasının neredeyse kendisiyle rakip olabilecek dereceye geldiğini söylüyor.
Hakkı Kurucan, 3 yıldır oynadığı golf sporunu herkese tavsiye ediyor.
Haber: Onur Altan
Kamera: Kadir Kurucan
Kurgu: İbrahim Güneştekin