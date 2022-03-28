Ankara'da yaşayan 11 aylık SMA hastası Eslem Fatma bebek, yaşama tutunmak için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Yutkunmak, öksürmek hatta nefes almak için bile makinelere ihtiyacı olan Eslem'in tek umudu ise Dubai'deki hastanede yapılacak olan gen tedavisi.

Tek umudunu gen tedavisine bağlayan aile, kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.

Valilik izniyle yardım kampanyası başlatıldı

Bu sürecin zor olduğunu söyleyen aile tedavi için hastanelerin yolunu tutarken valilik izni ile yardım kampanyası başlatıldı.

Eslem bebeğin ailesi, valilik izni ile başlattığı yardım kampanyasında, 1 milyon 879 bin dolarlık tedavi masrafının yüzde 69'unu toplamayı başardı.

Eslem'in iyileşmesi için umudunu koruyan aile, bir an önce kızlarını kurtarmanın ve sağlığına kavuştuğunu görmenin hayali ile yaşıyor.