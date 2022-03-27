Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana köyü, gösterişli doğası ve tarihi konut mimarisi ile dikkat çekiyor.

Köyde, geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan yapılar, “düğmeli ev” olarak biliniyor. Yaklaşık 300 yıl önce, sadece ahşap ve taş ile yapılan evler, yıllara meydan okuyor.

Ancak bu evlerin bakımları önemli ve bunun için ustalık şart. Çünkü konutların duvarlarında hiç harç kullanılmıyor. Taşlar tek tek kırılarak, uyumlu bir şekilde yerleştiriliyor.

Tarihi düğmeli evleri restore eden ustaların sayısı oldukça az. Onlardan biri de Kerem Kocakulak.

"Bir düğmeli evin restoresi 1 yıl sürüyor"

Kocakulak, bir düğmeli evin restore edilme süresinin 1 yıl olduğunu söylüyor:

“Yapılan çalışmalar sırasında dokuya zarar verilmiyor ve bir düğmeli evin restore edilmesi 1 yıl sürüyor. Uzun sürmesinin sebebi taşların ufak olması. Her hatıl 30 santimetre. Bir hatıl konması her hatılda o ayara getirilmesi uzun sürüyor."

Düğmeli evleri restore eden ustalar daha çocuk yaşlarda bu işi öğrenmeye başlıyor.

Evleri restore eden ustalar, tarihi dokuyu koruyarak bu kültürü gelecek nesillere taşımak için büyük çaba harcıyor.