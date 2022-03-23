Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kütüphanede kuşak buluşması
Ankara’da Yaşlılar Haftası’na özel kuşak buluşması düzenlendi. Resimler yapıldı, ninniler söylenip hikayeler anlatıldı. 7'den 70'e herkes birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.
Ankara'da Yaşlılar Haftası için özel bir etkinlik düzenlendi. Dedeler ve nineler, torunları ile Millet Kütüphanesi'nde buluştu, keyifli zaman geçirdi.
Etkinlikte manevi değerlerin kuşaklar arası pekiştirilmesi amaçlandı.
Kütüphanede büyükanne ve büyükbabalarıyla keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen çocuklar, etkinliği mutlulukla karşıladı. Etkinlik dedeleri ve nineleri de mutlu etti.
Etkinlik sonucunda çocuklar hem manevi değerleri öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi.
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