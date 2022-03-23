Ankara'da Yaşlılar Haftası için özel bir etkinlik düzenlendi. Dedeler ve nineler, torunları ile Millet Kütüphanesi'nde buluştu, keyifli zaman geçirdi.

Etkinlikte manevi değerlerin kuşaklar arası pekiştirilmesi amaçlandı.

Kütüphanede büyükanne ve büyükbabalarıyla keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen çocuklar, etkinliği mutlulukla karşıladı. Etkinlik dedeleri ve nineleri de mutlu etti.

Etkinlik sonucunda çocuklar hem manevi değerleri öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi.

