68 yıllık kulüp tarihinin 2 canlı tanığı 89 yaşındaki Adem Pekbaş ile 85 yaşındaki Şenay Paputçu. Gönül verdikleri, yıllarca formasını giydikleri Adanaspor ile yıllar sonra yeniden buluştular. İlk kez çim sahaya adım atmanın mutluluğunu yaşadılar.

Şenay Paputçu kalede, Adem Pekbaş orta sahada forma giydi. 1954 yılında kurulan Adanaspor'un ilk futbolcuları olarak sahada omuz omuza mücadele ettiler.

Siyah-beyaz fotoğraflarla poz verdikleri yıllarda kulübün tarihine geçtiler.

Adanaspor'un eski kalecisi Şenay Paputçu tam 6 yıl takımının kalesini korudu. Metin Oktay gibi pek çok yıldıza karşı oynadı.

1956 yılında Adanaspor formasını giyen Adem Pekbaş ile birlikte toprak sahanın tozunu yuttu.

İki isim kulüp tesisinde formlarına yeniden kavuştu. Genç futbolcularla deneyimlerini paylaşırken unutulmaz anılarına yenilerini eklediler.

Haber: Ramazan Düzgün / Kamera Memiş Akşam