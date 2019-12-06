Saat 12.30 sıralarında Yahyabey Mahallesi Dilek Sokak´ta bulunan Afgan ailenin yaşadığı müstakil evde yangın çıktı.

Çocukların okulda olduğu sırada anne Zehra Saidi yemek pişirirken mutfak tüpü hortumu alev aldı. Anne Saidi, 2 çocuğunu alarak evden çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangında iki katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonrası Selçuk Ortaokulunda eğitim gören 7´inci sınıf öğrencisi Semira Saidi evin yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu. Evsiz kalan Afgan aile Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerince kentteki bir otele geçici olarak yerleştirileceği öğrenildi.

Haber: Uğur Yiğit