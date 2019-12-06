Yürekleri ısıtan olay çarşamba günü Şırnak Cizre'de yaşandı. Yürümekte zorlanan yaşlı kadının yardımına polis memuru yetişti. Kadını taksiye bindirerek gideceği yere ulaşmasını sağladı.

Polis, yol ücretini de ödemek istedi. Ancak taksi şoförünün, polisin bu davranışından etkilendiği ve parayı almadığı ortaya çıktı. Taksici yaşlı kadını gideceği yere kadar ücretsiz bıraktı.

Davranışıyla örnek olan polis memuru, şunları söyledi:

"Parasını ödeyeceğim esnada arkadaş, 'bu da bizim hayrımız olsun' dedi. Ben de 'Allah razı olsun' dedim. İnşallah toplumumuzda bu tür olaylar yaygınlaşır ve bütün insanlar birbirlerine yardımcı olur."

Taksi şoförü ise, "İnsanlık vazifemizi yaptık. İnsanlık görevimiz. Kiminin parası kiminin duası yeter bize" dedi.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu da bu örnek davranışlarından dolayı polis ve taksi şoförüne teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: TRT Haber