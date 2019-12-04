Yaşam
Yürümekte zorlanan kadının yardımına polis yetişti04 Aralık 2019 Çarşamba 17:14 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 17:54
Şırnak'ın Şah Mahallesi'nde yürümekte zorlanan yaşlı kadına polis ekipleri yardım etti. Bir süre sandalyede oturtulup dinlendirilen kadın, gideceği yere taksiyle ulaştırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Şah Mahallesi'nde yaşlı bir kadın, yürürken yorulduğunda kısa mesafelerle yere oturup dinleniyordu.
Yaşlı kadını gören polisler, önce kadının yanına gidip sandalye verdi, kadın dinlendikten sonra da taksi çağırdı.
Polisler, kadını taksiye bindirip parasını verdi ve şoföre de kadını gideceği yere bırakmasını söyledi. Polise teşekkür eden yaşlı kadın gideceği yere ulaştırıldı.
Kaynak: TRT Haber
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