Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Şah Mahallesi'nde yaşlı bir kadın, yürürken yorulduğunda kısa mesafelerle yere oturup dinleniyordu.

Yaşlı kadını gören polisler, önce kadının yanına gidip sandalye verdi, kadın dinlendikten sonra da taksi çağırdı.

Polisler, kadını taksiye bindirip parasını verdi ve şoföre de kadını gideceği yere bırakmasını söyledi. Polise teşekkür eden yaşlı kadın gideceği yere ulaştırıldı.

Kaynak: TRT Haber