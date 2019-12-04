34 yaşındaki Vedat Yalçın, Muş'un Varto ilçesinde çobanlık yapıyor. Ahşap ya da taş fark etmiyor, hepsini ince ince işleyip sanat eserine çeviriyor. Heykellere olan ilgisi 4 yıl önce yaylada koyun otlatırken başladı.

Muşlu çoban, o günden sonra taş ve ağaçlara sanat gözüyle bakmaya başladı.

Onları birer sanat eserine dönüştürmeye karar veren Yalçın, heykele olan yeteneğini şöyle anlatıyor:

"Biz kendimiz varoluş çabası veriyorsak, sanki buradaki ağaçlar, taşlar,

heykeller de aynı şekilde. Yani ben yanıp kül olmak istemiyorum diyor mesela bu ağaç."

Vedat Yalçın, çabası ve yeteneğiyle örnek olmak istiyor. Birbirinden ilginç eserlerini de sergi açarak sanatseverlerin beğenisine sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: TRT Haber