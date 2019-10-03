Siirt İl Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, yol güvenliği esnasında yol kenarında kuş sürüsüyle karşılaştı.

Yapılan araştırmada kanadından yaralı olduğu tespit edilen ve nesli tehlike altında olduğu belirtilen Mısır Akbabası bulundu.

Ekipler, kanadından yaralı olan akbabayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı akbaba tedavisinin ardından Van Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Kaynak: AA