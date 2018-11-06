Siirt'in zivzik narı, aroması ve dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor

Tadı, aroması, dayanıklılığı...

Şifa kaynağı zivzik narı farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde yetiştirilen zivzik narının en önemli özelliklerinden biri organik olması.

Konuyla ilgili konuşan bir nar üreticisi, "Doğaldır, hiç fenni gübre kullanılmayan bir meyvedir. Öyle Türkiye'de bizim meyveler gibi mesela Mersin'de, Antalya'da nar vardır ama bizim narlarımızın yerini tutmuyor. Bu narların ismi dişli nardır yani meşhur bir nardır" dedi.

Şifa kaynağı

Botan çayının her iki yakasında yetişen narlar şifa kaynağı olarak da biliniyor.

Nar üreticileri, "Bu narı işte uzmanlarımızdan, doktorlarımızdan, televizyonumuzdan seyrediyoruz. 70 derde derman bir meyvedir, doğaldır" diye konuştu.

Zivzik narı, dayanıklı yapısıyla hasadı yapıldıktan sonra aylarca bozulmadan kalabiliyor.

Sonbahar aylarında hasadı yapılan nar, ilkbahar aylarına kadar tüketilebiliyor.

Kaynak: TRT Haber