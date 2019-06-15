Amasya’da Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen yarışmada ‘Şanlı Türk Jandarması’ adlı şiiriyle birinci olan Nisanur Turgut, Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un telefon açtığı Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan babası Kıdemli Başçavuş Hasan Turgut’a şiirini hediye etti.

Düzenlenen törende duygu yüklü şiirini okuyan öğrenci Nisanur Turgut’a ödülünü veren Amasya Valisi Dr. Osman Varol, asker çocuğu olduğunu öğrenmesi üzerine jest yaparak programın sonunda babası Kıdemli Başçavuş Hasan Turgut’u telefonla aradı.

Hasan Turgut’u kızının başarısı dolayısıyla kutlayan Vali Varol, bölgenin istikrarı için sınır hattında ve yurt dışında görev yapan güvenlik güçlerinin yakınlarının kendilerine emanet olduğunu vurguladı.

En güzel karne hediyesi

Turgut, ilgisi ve verdiği moral desteği dolayısıyla Vali Varol’a şükranlarını sundu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı sonu karnesini bugün alan Gazi Ortaokulu öğrencisi Turgut da babasıyla telefonla hasret gidermesi ve adadığı şiirinin kendisi için en güzel karne hediyesi olduğunu vurguladı.

Saraydüzü Kışla Binası, Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezindeki törene ev sahipliği yapan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da başarılı öğrenciyi kutladı.

Kaynak: TRT Haber