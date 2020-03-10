Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek için mozaik ustası Mervan Altınorak ve eşi çevreden çatal, kaşık, buji, bilye ve elektronik kart gibi çeşitli atık parçalar topladı.

[Fotoğraf: AA]

Atık parçaları atölyesinde bir araya getiren Altınorak ailesi, 5 aylık çalışmanın ardından çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynak başta olmak üzere, flamingo ve tavus kuşu heykellerini yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Heykellerde 15 bin atık parça kullanıldı

Mozaik ustası Altınorak, eserleri hem çevre kirliliğine dikkati çekmek, hem de atıkların geri dönüşümünü göstermek adına eşiyle yaptığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Amaçlarının temiz bir çevre mesajı vermek olduğunu dile getiren Altınorak, daha önce de birçok defa farklı eserler üzerinde çalışmalar yaptığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Bu çalışmasında kuş türlerini ele aldığını aktaran Altınorak, "Eserlerde metal ve plastiklerin yanı sıra elektronik kartları kullandık. Bunları kullanmamızın amacı da elektroniğin getirdiği güzelliklerin yanı sıra götürdüklerine de vurgu yapmak. Yaklaşık 5 ayda tamamladığımız 3 kuş türünde yaklaşık 15 bin parça kullandık." dedi.

Eserler Dünya Çevre Günü'nde sergilenecek

Altınorak, eserlerin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Mardin'de sergileneceğini belirtti. Nur Altınorak da, eşine yardımcı olmanın yanı sıra çeşitli eserler üretmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]