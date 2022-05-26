Sert ve soğuk geçen kış aylarının ardından bahar ayları da yeterince sıcak geçmedi. Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının nasıl olacağı ise merak konusu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde de mevsim normalleri üzerine çıkacak.

Haftalık Hava Tahmini

(26 Mayıs - 1 Haziran 2022)

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/q1HyqCA8JM — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 25, 2022

Sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) başta olmak üzere yurdun batı kesiminde, hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Bursa ve Balıkesir'de 33-38, Sakarya'da 32-37, İzmir'de 35-37, Manisa'da 36-39, Aydın'da 38-40, Antalya'da 33-36, Düzce'de 32-37 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle batı kesimlerde sıcakların mevsim normallerinin 12 derece üzerinde seyredeğini söylüyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, hava sıcaklıklarını TRT Haber’e değerlendirdi.

“Önümüzdeki hafta sıcaklıklar artıyor”

Bozyurt güneyden gelen hava sıcaklıklarının “Afrika sıcaklıkları” olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ama sıcaklıklarda artış beklendiğini söyledi:

“Bu sene son yılların en soğuk kışı geçirildi. Ardından ilkbahar da pek çok bölgede mevsim normallerinin altında geçti. Şimdi ise önümüzdeki hafta itibarıyla hava sıcaklıkları artıyor. İç kesimlerde genelde 30, 31, 32 santigrat derece civarı, güney kesimlerde 35 santigrat derece olacak.”

Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklık 32 derece civarında olacak. İzmir ve Aydın çevrelerinde ise 40 derece görülecek.

Pazar günü ise Aydın, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul'da ise 36 derece civarında olması bekleniyor.

Bozyurt, haziran ayının ilk bölümünde halk arasında kırkikindi olarak bilinen yağışların beklendiğini de belirtti.