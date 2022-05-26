Yüzümüz, bizi diğer insanlardan farklı kılan en önemli özelliklerimizden biri. Bize özgü yüz hatlarımızı ise ailemizden gelen genlerin birleşimi oluşturuyor. Tuhaf olan şu ki bazen hiç tanımadığınız bir insan size çok benziyor, hatta tıpatıp aynınız gibi duruyor.

Doppelganger nedir?



Doppelganger, Türkçe'ye "çift-gezer" olarak tercüme ediliyor. Yaşayan bir kişinin hayaletimsi ikizi veya fiziksel olarak tıpatıp benzeri anlamına geliyor. "Sen bana ne kadar çok benziyorsun" dediğimiz kişilere denk gelmeye bilimde "Doppelganger etkisi" adı veriliyor.



İnsanların benzerlerini görmek aslında çok da büyük bir olasılık değil. Ancak dünya nüfusunun artışı bu olasılıktaki ihtimali giderek yükseltiyor.



Sosyal medyada ünlü benzerlerinin viral olduğu fotoğraf paylaşımlarına daha sık rastlanılıyor. Tebessüm edip geçtiğimiz paylaşımlardaki bu durum detaylı bir araştırmanın konusu oldu.





[ABD'li şarkıcı Beyonce'un benzerleriyle fotoğrafı]

Antropolog Dr. Teghan Lucas, 3982 kişinin antropometrik ölçümlerini içeren verilerle bir çalışma yürüttü.

8 kriter benzemeli

İnsanlar arasındaki benzerliğe ulaşabilmek için, her bir insanın gözbebeklerinin merkezleri arasındaki mesafe, baş çevresi ve kulak uzunlukları gibi 8 yüz ölçüsünü diğerleriyle karşılaştırdı. Bu araştırma sonucunda iki veya daha fazla kişinin yüzünün 8 ölçüsünün aynı olma olasılığının trilyonda bir olduğu belirlendi. Ancak simaların birbirini andırması için bu kriterlerden birkaçı bile yetiyor.

Dünya üzerinde 7.4 milyar insan yaşadığını düşünecek olursak rastladığımız 135 kişiden birinde kendimizi görmemiz mümkün...