İnce sesli erkekler, kalın sesli kadınlar ya da ses kalitesini beğenmeyenler çözüm için estetik müdehaleye başvuruyor. Ancak ses estetiği talep eden her hastaya uygulanmıyor. Hastanın ilk önce psikolojik yeterliliği ölçülüyor, daha sonra fiziksel muayenesi yapılıyor.

Psikolojik ve fiziksel muayeneden sonra onay alan hastalara ses değiştirme işlemi uygulanıyor. İşlemler hastaya göre farklılık gösteriyor.

Ses estetiği işlemi kısa sürüyor

Kulak, burun, boğaz uzmanı Prof. Dr. Erdinç Aygenç, estetikle ilgili şu bilgileri verdi:

"Özellikle sesini uzun süre kullanan, kötü kullanan doktor, avukat, spiker, ses sanatçısı gibi insanlar bir süre sonra kendi ses kalitelerinden, ses kondisyonlarından uzaklaştıklarını fark ederek çözüm ararlar. Bunun için de yapılan işlemler ses estetiği olarak değerlendirilebilir."

Ses estetiğini nasıl yaptıklarını da anlatan Aygenç, "Gırtlak yapısında ses tellerinin mesafesini uzatmak ya da kısaltmakla sesin yapısını değiştirebiliyoruz. Kişilerde çok ince ses varsa kıkırdak mesafesini daraltarak sesin kalınlaştırılması ya da kaba sesi olan insanlarda sesin inceltilmesi mümkün" dedi.

Ses estetiği işlemi oldukça kısa sürüyor. Hastanın tedavisi operasyon sonrası ses istirahati ve ilaçlarla devam ediyor. Hastaların iyileşme süresi bir haftayla bir ay arasında değişiyor.

Haber: Ayşegül Çoban