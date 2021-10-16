Adem uçar, Türkiye'de göz protezi yapan sınırlı sayıdaki isimlerden biri. 2011 yılında açtığı atölyesinde gerçeğinden ayırt edilemeyen protez gözleri yapıyor.

Uçar'ı meslektaşlarından ayıran şey ise işine sanatı da eklemiş olması.

Protez göz üreticisi Adem Uçar, "Sağlığın sanatla birleştiği yer olarak diyoruz biz buna. Abim bu işi yaptığı için abimden çok etkilendim. Ben de zaten sağlık sektörü içindeydim çok gayret ettim ve bu işi başardım" diye konuştu.

Bir protez göz 2 gün sürüyor

Uçar'ın bir protez gözü yapması da yaklaşık 2 gününü alıyor.

"Önce hastanın göz yuvasından silikonla bir ölçü alınmaktadır. Ölçüden sonra mumdan bir prova yaparız, karşıya bakış noktası ayarlanır. Daha sonra biz bunu akrilik olarak dökeriz. En ufak detaylarına kadar boyarız. Daha sonra protez yüzeyi kaplanır."

Protez gözlerin kullanma kılavuzu da var

Protez yapımı tamamlanınca hastaya kullanma kılavuzu da veriliyor.

Uçar, "Hastamız yaklaşık olarak protezini taktıktan sonra her 3 ayda bir protezini çıkartıp bebe şampuanı ile yıkaması, daha sonrasında da kontakt lens solüsyonları dediğimiz solüsyonlarla protezini temizleyip gözüne takmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de protez göz imalatı yapan yaklaşık 20 firma var. Bu alanda eğitim veren bir yer ise bulunmuyor.

Haber: Zeynep İpek

Kamera: Enes Özmen