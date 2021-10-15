Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 26 yaşındaki Türkan Nalbantoğlu, 3 ay önce COVID-19'a yakalanarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedaviye alındı.

Bebeğine zarar geleceği korkusuyla aşı yaptırmayan Nalbantoğlu, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi, bebeği sezaryenle alındı.

Annenin 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine öksüz kalan 1070 gram ağırlığındaki prematüre bebeği hastanedeki sağlık çalışanları bağrına bastı.

Yeni doğum yapan diğer kadınlar anne sütü veriyor

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan ve Havvanur adı verilen bebeğe anne şefkati göstererek hayata tutunmasını sağlayan sağlık çalışanları, 2 ayda 2070 grama ulaşmasını sağladıkları bebeğin tüm ihtiyaçlarını da kendileri karşılıyor.

Görevlilerin el üstünde tuttuğu, beslenmesiyle yakından ilgilendiği bebeğe, yeni doğum yapan diğer kadınlar da anne sütü veriyor.

Anne karnındayken COVID-19 bulaştığı tespit edilen ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan Havvanur bebek, bundan sonra bakımını üstlenmesi planlanan halasına, verilecek eğitimin ardından teslim edilecek.

[Fotoğraf: AA]

"Bebeğimize zarar gelir korkusuyla aşı yaptırmadı"

Üç çocuk babası Saim Nalbantoğlu, eşinin yaklaşık üç ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti yaşadığını söyledi. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde eşine COVID-19 teşhisi konulduğunu anlatan Nalbantoğlu şöyle konuştu:

"Eşim bebeğimize zarar gelir korkusuyla aşı yaptırmadı. Hastanede teşhisin ardından tedavi süreci başladı. Bir süre yoğun bakımda yattı. Durumu kötüye gidince sezaryenle bebeğimiz alındı. Tüm müdahalelere rağmen eşim vefat etti. 26 yaşındaydı, çok gençti. Allah'ın takdiri böyleymiş. Çocuklarım perişan oldu. Aşı olsaydı belki kurtulabilirdi. Tüm annelere, hamile kadınlara sesleniyorum. Lütfen aşınızı olun. Çocuklarınız perişan olmasın, öksüz kalmasın. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Bu acıyı biz yaşadık kimse yaşamasın. Mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Çocuklarımı büyütmek istiyorum. Bu konuda hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum. Bebeğimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Çocuklarını annesiz bırakmasınlar"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise aşı olmayan anne adaylarının COVID-19'u daha sıkıntılı geçirdiğini söyledi.

Hastanede tedavi gören hamile kadınların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çeken İliklerden şunları anlattı:

"Bu süreçte yoğun bakımda yatırdığımız, kaybettiğimiz hamile hastalar oldu. Annesini kaybeden bir bebeğin tedavisi de hastanemizde sürüyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki hemşirelerimiz, doktorlarımız bebeğe sevgiyle bakıyor. Personelimiz bebeğe ayrı bir sevgi ve ilgi gösteriyor. Bir annenin COVID-19 salgını sürecinde aşısız olması, hayatını kaybetmesi sağlık camiası olarak bizleri üzdü. Anne adayları tedirgin olmadan, kuşku duymadan aşılarını mutlaka yaptırsınlar. Çocuklarını annesiz bırakmasınlar."