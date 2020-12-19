Metin Coşkun, Antalya'nın Demre ilçesinde 4 dönümlük serada biber yetiştiriyor. Kış sezonu için hazırlık yaparken yediği karpuzun çekirdeklerini seraya serpiştirdi. Bu çekirdeklerden karpuz fidesi çıktı. Coşkun, 2 ayın sonunda 30'a yakın karpuz elde etti. 8 ila 12 kilograma kadar ulaşan karpuzlar olgunlaşmaya başladı.

"Seramızı Eylül'ün 15'inde diktik. Yemek yerken karpuzlarımızın çekirdeklerini yere attık, orada çıktı. Ben de kopartmadım tesadüfen, bakımlarını yaptım. Umarım seneye de iyi olur. Şimdi de bir deneyeceğiz, keseceğiz 20 gün sonra kadar büyük ihtimalle olgunlaşır. Dışarıya ikram edeceğiz, isteyen olursa da vereceğiz."

Karpuzlar kesilince iç kısmının kızarmaya başladığı görüldü. Karpuzlara bu haliyle 250 lira teklif verenler oldu. Ancak üretici tam olgunlaşmadan karpuzları satmayı düşünmüyor.

Çiftçi Metin Coşkun, tesadüfen yaptığı ve verim aldığı üretimi sürdürmeyi amaçlıyor.