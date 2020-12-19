Bayburt'ta yaşayan Nazire Battal, bir süre önce rahatsızlanması üzerine çocukları tarafından Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. COVID-19 teşhisi konulan Battal, 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

11 çocuk annesi ve yaklaşık 80 torun sahibi Battal'ın oğlu 64 yaşındaki Ferit Battal, grip olduklarını düşünerek müracaat ettikleri hastanede 103 yaşındaki annesi, eşi ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

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Annesinin durumunun daha ağır olduğu için hastanede tedavi gördüğünü anlatan Battal, şunları söyledi:

"Nereden aldığımızı bilmiyorum. Ama çok sıkıntı çektik. Sırtımızda ağrılar eksik olmadı. Yine baş ağrısı, terleme, mide bulantısı gibi tüm belirtileri yaşadık. Annem ise hastanede doktorların gözetiminde bu süreci geçirdi. Ama yaşına göre yine de çok iyi direnç gösterdi. Şu anda sağlığı gayet iyi. Annem sağlığına çok dikkat eden bir kadın, çok hareketli."