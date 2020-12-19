Valilik ve kaymakamlıklarda 2017'nin aralık ayında kurulan Açık Kapı birimleri, vatandaşa hizmete devam ediyor.

Yaklaşık 1000 personel ile 81 il valiliği, 221 kaymakamlık olmak üzere, 302 noktada hizmet veren Açık Kapı birimlerinin bilinirliği de artıyor.

Kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü görevi görüyor

Açık Kapı birimlerine bugüne kadar yapılan 4 milyon 830 binin üzerindeki başvurudan yüzde 99'una geri dönüş yapıldı.

Vatandaşların her türlü sorun, şikayet, talep ve ihbarlarıyla ilgili başvurabildiği Açık Kapı birimleri, gelen talepleri hassasiyetle takip ediyor.

Birimler, kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü oluyor. Bu sayede, vatandaşın farklı kamu kurumlarına ulaşmadaki zaman kaybı ve kamu kurumlarındaki yoğunluk azalırken çözüm üretme süreleri de kısalıyor.

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Kimlik mağduriyeti Açık Kapı birimleri sayesinde son buldu

Vatandaşla doğrudan temas kurulan Açık Kapı birimlerinde ilginç hikayelere de rastlanıyor.

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki kanser hastası N.E. kimliğini kaybettikten bir süre sonra evine gelen haciz ihbarlarıyla sarsıldı.

N.E, dolandırıcılar tarafından Kocaeli'nde adına açılan şirketler sebebiyle büyük mağduriyet yaşadı, hatta kanser ilaçlarını alamadı. Engelli maaşı bağlatamayan N.E'nin sorunu, Açık Kapı birimlerinin koordinasyonu ile çözüldü.

Engelli maaşı bağlanan N.E, haciz korkusundan kurtuldu, ilaçlarını da rahatlıkla almaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

Açık Kapı'dan yardım istedi, madde bağımlılığından kurtuldu

Muş'ta ikamet eden C.K, İstanbul Valiliği Açık Kapı birimine başvuru yaptı. Başvurusunda, yaklaşık bir yıldır uyuşturucu madde kullandığını anlatıp "Beni bu illetten kurtarın" diyerek yardım istedi.

İstanbul Valiliğinin bizzat takibi ve ilgili kurumları koordine etmesiyle 3 aylık bir çalışma sonucu C.K, iyileşerek bağımlılıktan kurtuldu ve Muş'a geri döndü.

Açık Kapı birimlerinin sayısı yükseltiliyor

Eskişehir'de evli olduğu eşinden şiddet gören bir kadın, Açık Kapı birimine başvurarak yardım talep etti. Bunun üzerine kadına barodan avukat sağlanırken, şiddet uygulayan eşine ise uzaklaştırma kararı alındı. Aynı zamanda şiddet mağduru kadına valilik imkanlarıyla gerekli maddi yardım da yapıldı.

Açık Kapı birimlerinin teşkilatlanması ve personel eğitimleri, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde takip ediliyor. Birimlerin sayılarının yükseltilmesi için çalışmalar devam ediyor.