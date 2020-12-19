Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, ellerindeki eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmaya çalışan ve müşteri arayan 3 şüpheli hakkında bilgi elde edildi.

Çınar ilçesinde ellerindeki eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1001 adet Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemlerine ait bronz sikkeler ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan sikkeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.