Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 1001 sikke ele geçirildi
Diyarbakır'da Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemlerine ait 1001 adet bronz sikkeyi satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, ellerindeki eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmaya çalışan ve müşteri arayan 3 şüpheli hakkında bilgi elde edildi.
Çınar ilçesinde ellerindeki eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1001 adet Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemlerine ait bronz sikkeler ele geçirildi.
Muhafaza altına alınan sikkeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
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