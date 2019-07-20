Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu'ndaki Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Altun Kütüphanesi...

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğunun açtığı onlarca kütüphaneden biri.

Van İpekyolu'nda, şehit düşen Ahmet Altun'un aziz hatırası bu kütüphanede yaşatılıyor. Kütüphane, kırmızı beyaz mobilyalarla döşeli.

Bir yanda bağışla toplanmış kitaplar, diğer yanda ise şehidin ailesi tarafından bağışlanmış üniforması ve fotoğrafları var.

81 ilde çalışmalar yapan topluluk, tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyor. Topluluk, Türkiye çapında şehitler adına 33 tane kütüphane açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen topluluk, yeni kütüphaneler açmak için var gücüyle çalışıyor. Topluluk, herkesi kütüphanelere kitap bağışlamaya çağırıyor.

Haber: Mevlüt Tınas