Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmet Paşa ve Gazi Paşa.

Bunlar, Şırnak'ta 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu evlerini kaybeden vatandaşların mahalleleri.

Evleri yıkılan ve kullanılmayacak duruma gelenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında inşa edilen 5 bin 716 konuttan 3 bin 746'sı tamamlandı ve bu konutlardan 304'ünün anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine yerleşenler, sıcak yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Parklarda çocuk sesleri yükseliyor

Vatandaşların 90, 120 ve 140 metrekarelik konutlara yerleşmesiyle bir dönem silah ve patlama seslerinin duyulduğu mahallede, şimdi parklarda huzur içerisinde oynayan çocukların sesi yükseliyor.

Konutlara yerleşen aileler konforlu yaşama kavuşurken, çevresinde oluşturulan yeşil alanlara kurulan oyun parklarında çocuklar uzun bir aradan sonra mahalle arkadaşlarıyla oynamanın keyfini sürüyor.

"Evimizden, memleketimizden olduk"

Konutlara yerleşen Şahin Ürper, Bahçelievler Mahallesi'nde 6 katlı 12 dairesi olduğunu, terör saldırılarında binanın yıkıldığını söyledi.

3 yıl önce kentin büyük bir felaket yaşadığını hatırlatan Ürper, "Evimizden, memleketimizden olduk ve çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Bu süreçte fakiri de zengini de problemli bir hayat sürdürdü" dedi.

Huzur içerisinde yeni evlerinin tadını çıkarıyorlar

Şehrin şu an güven ve huzur ortamında olduğunu söyleyen Ürper, geçen ay çekilen kuranın ardından huzur içerisinde evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aileleriyle huzurlu şekilde ve güven içerisinde yeni evlerinin tadını çıkardıklarını vurgulayan Ürper, şöyle konuştu:

"Artık sıkıntılı, karanlık süreçler bitti. Huzur içerisinde eşimiz, çocuklarımız ve komşularımızla yeni evlerimizin tadını çıkarıyoruz. Eski komşularımızla beraber yine aynı mahalleye geldik, çok sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun. Çocuklarımızın geleceği için evlerin teslim edilmesi son derece önemliydi."

Kaynak: AA