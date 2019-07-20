İçişleri Bakanlığının uyguladığı "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında, Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetlemesi yapıyor. Ekipler, bisiklet ödüllü sürücü seyahat karnesi dağıtıyor.

Jandarma, 1 Haziran'da yapılan denetimlerde 11 yaşındaki Bedirhan Selman Çarıkcı'nın olduğu aracı durdurdu. Bedirhan da "Bisikletimin tekeri patlak. Bu bisiklet inşallah bana çıkar" dedi. Ancak sonuçlar açıklanınca Bedirhan'ın ismi bisiklet kazananlar arasında yer almadı. Bunun üzerine de ekipler harekete geçti.

Durum Amasya Valiliğine iletildi. Valilik de Bedirhan için bisiklet aldı. Suluova İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Haşimoğlu, bisikleti Bedirhan'a teslim etti.

Hediyesine çok sevinen küçük çocuk, ekiplere teşekkür etti.

Haber: Umut Yeşilyurt