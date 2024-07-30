Az Bulutlu 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 30.07.2024 16:20

Şehit astsubayın vasiyeti Togo'da açılan su kuyusuyla gerçekleştirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti, Togo'da açılan su kuyusu ile gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." şeklinde vasiyette bulunmuştu.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti hayırseverleri harekete geçirdi.

Bu kapsamda Deniz Feniz Feneri Derneği ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi ile Afrika Togo’da inşa edilen su kuyusu, şehidin aziz hatırası adına açıldı.

Deniz Feneri Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, şehidin babası Kalender Horoz ve anne Ayşe Horoz’u Kahramanmaraş’taki evlerinde ziyaret ederek açılan kuyunun görsellerini takdim etti.

Togo'ya yaptırılan su kuyusundan bölgede bulunan Müslüman halk faydalanacak.

Uzun süre su sıkıntısı çeken bölge halkı ve çocuklar açılan kuyunun mutluluğunu şehide edilen dualarla paylaştı.

ETİKETLER
Şehit Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki ilk yardım ünitesinde kuşlar tedavi edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bin Hepatit vakası tespit edildi
18:02
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
17:52
Bodrum'da doktora dehşeti yaşatan kişi tutuklandı
17:03
Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
16:53
Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
16:27
BUDO seferlerine hava engeli
Saraybosna'nın Bosna Savaşı'nda 'dünyaya açılan' tek kapısı: Umut Tüneli
Saraybosna'nın Bosna Savaşı'nda 'dünyaya açılan' tek kapısı: Umut Tüneli
FOTO FOKUS
Şile'de 2 ayrı hortum çıktı
Şile'de 2 ayrı hortum çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ