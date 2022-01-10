Şehit askerin can dostuydu, terör saldırısında onunla birlikte hedef olmuştu.

Şehitle olan resmine bakarken fotoğrafı çekildi.

O fotoğraf Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları yarışmasında "yaşam" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Şehidin hatırası ödül getirdi

Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal geçen yıl Zeytin Dalı bölgesine yapılan terör saldırısında şehit oldu. Akdal'la birlikte çalışan mayın arama köpeği Atmaca ise aynı saldırıda yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Tedavisi 3 ay sürdü, Atmaca sağlığına kavuştu. Şehit Akdal'ın ailesine verildi.

Atmaca kısa sürede aileyle sıcak bağ kurdu. Şehit Ahmet Akdal ile olan fotoğrafına baktığı sırada çekilen fotoğraf ise ödüle layık görüldü.

Akdal ailesi şehit oğullarıyla gurur duyuyor

Şehit Ahmet Akdal'ın annesi Remziye Akdal, "Atmaca Ahmet'imin mayın arama köpeğiydi. Bursa'da kendisi eğitti. 2,5 yıl yaklaşık birlikte görev yaptılar. O şehit olurken oğlum, Atmaca da yanındaydı. O yaralandı" diyor.

[Fotoğraf: AA]

Şehit oğluyla gurur duyduğunu söyleyen anne, "Atmaca, şehidimiz sayesinde yarışmada 'yaşam' kategorisinde birinci oldu. Bu da bizim için şehidimiz sayesinde birinci oldu tabii ki, gurur verici bir şey. Ben şehidimle gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.

Akdal ailesi Atmaca ile günün büyük bölümünü oğullarının hatırasını yaşattıkları odada geçiriyor.