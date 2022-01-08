Memur bir baba ile ev hanımı annenin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen ve liseyi bitirir bitirmez evlenen 43 yaşındaki Meryem Çiçek, çocukları okul çağına gelince onların derslerine yardım etmeye başladı.

Çocuklarına örnek olabilmek için 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü'nü kazanan Çiçek, hiç sene kaybetmeden mezun oldu.

Kurslara katıldı, sertifikalar aldı

Çeşitli kurslara katılıp sertifikalar alan Çiçek, en büyük oğlunun liseye giriş sınavı için ders çalıştığı dönemde ona örnek olmak adına kendisinin de üniversite sınavına hazırlandığını belirtti:

"Bu arada üniversite sınavını kazanmış oldum. 2 yıllık Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümünü 2016 yılında bitirdim. Daha sonra KPSS'ye girmeye başladım. İş aradım ama birçok yerde tecrübeli olmadığım için iş bulamadım.

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinin açılışını gördüm. O gün o vesileyle geldim, başvurumu yaptım. Başvurudan bir ay sonra bana dönüş yapıldı. Bir gün, iki gün ara ile gelip kendilerine yardımcı oldum. Daha sonra beni daimi olarak işe aldılar."

Denemekten vazgeçmedi

Birkaç yıl denediği halde KPSS puanıyla herhangi bir yere yerleştirilemediğine değinen Çiçek, "Daha sonra en küçük oğlumla beraber 2020'de yan sınıflarda KPSS'ye girdim. 68,50 almıştım. Kooperatifte aldığım sertifikalar ve KPSS puanımla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6 bin kişilik aşçı yardımcılığı alımına başvurdum, kazandım. Sözleşmeli personel olarak Doğanşehir Fen Lisesi'ne atandım" dedi.

Çiçek'in yeni hedefi hukuk fakültesi

Yeteri kadar çalışıldığında yaşın önemsiz olduğunu belirten Çiçek, dikey geçiş sınavlarına hazırlandığını söyledi:

"Hukuk fakültesini kazansam çok güzel olur. Ancak tabii puanı yüksek, ben yine de şansımı deniyorum. Ben özellikle kızların okumasından yanayım. Çünkü kızların kendilerini garanti altına almaları lazım, mesleğini eline alsınlar diyorum. Azmin önüne geçilmez. Umarım herkese örnek olabilmişimdir, öncelikle de çocuklarıma."