Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'nin uzun yıllar aralık ayı yağış ortalaması 75,7 milimetre olarak ölçüldü.

2020 yılı aralık ayında 44,7 milimetre olan yağış miktarı, 2021 aralık ayında 84,2 milimetre oldu. Yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 11, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artış gösterdi.

Yağışlar kıyı Ege, Batı Karadeniz sahil kesimi, Orta Akdeniz, Antalya’nın batısı, İstanbul çevreleri hariç Trakya’nın tamamı, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Giresun, Tunceli, Muş ve Hakkari çevrelerinde normaline göre yüzde 20’den fazla arttı.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde ise normallere göre yüzde 60'tan fazla azaldı.

Yağışlı gün sayısında artış var

Yağışlı gün sayısı Türkiye geneli aralık ayı normali 11,7 gün iken, Batı Karadeniz, Marmara, Denizli ve Burdur çevreleri hariç tüm Ege, Kahramanmaraş, Giresun, Samsun çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Antalya, Muğla, Ağrı ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Iğdır çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.

En çok yağış 263,2 milimetre ile Muğla'da

En fazla yağış 263,2 milimetre ile Muğla'da ölçüldü. Muğla'yı 228,8 milimetre ile Antalya, 186,4 milimetre ile İzmir ve 180 milimetre ile Aydın takip etti. En az yağış ise 17,1 milimetre ile Iğdır'da kaydedildi.

Uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar 49 ilde artarken, 32 ilde azaldı. Önceki yılla karşılaştırıldığında ise sadece 5 ilde azaldı.

Önceki yıla göre yağışlar tüm bölgelerde arttı

Bölge geneli yağışlar Doğu Anadolu Bölgesi’nde normali civarında, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normalinin altında gerçekleşti. En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge ise yüzde 38 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.