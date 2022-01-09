İlkokul öğrencisiyken ilçede esnafın yoğun olduğu Gündüz Caddesi'nde babasının yanında 1968 yılında ayakkabı boyacılığına başlayan Kuşoğlu, 20 yıl babasıyla beraber çalıştı.

Babasının yaşlılığı nedeniyle mesleği bırakmasının üzerine 34 yıldır tek başına ayakkabı boyuyor.

Yarım asırdır her sabah sandığını aynı köşeye kurup besmeleyle işe başlayan Kuşoğlu, ayakkabı boyacılığından kazandığı parayla 5 çocuğunu okuttu.

Çalışkanlığıyla bölge esnafının sevgisini kazanan Kuşoğlu, mesleğini gücü yettiğince devam ettirmek istiyor.

“Ben babamı bırakmadım”

İlyas Kuşoğlu, çevredeki çoğu esnafın ayakkabısını kendisinin boyadığını söyledi.

Kuşoğlu, meslek hayatında kimseye ihtiyaç duymadan ailesinin geçimini sağladığını anlattı:

"İlkokuldayken başladığım bu mesleğe benimle okuyan arkadaşlarımın hepsi farklı mesleklere yöneldi. Ben babamı bırakmadım ve babamın yanında çalıştım. Ailemi geçindiriyorum şükürler olsun. Bu işin yanında eşimle beraber yaşlılık maaşı alıp kendimizi idare ediyoruz. Babamla 20 yıla aşkın süre çalıştım ve evlendikten sonra babamdan ayrılarak kendim devam ettim."

Mesleğe başladığı yıllarda çok fazla müşterinin geldiğini dile getiren Kuşoğlu, bunun zamanla azaldığını vurguladı.

Günde 2 ila 10 ayakkabı boyadığına değinen Kuşoğlu, "Bazı günlerde de hiç boyamadığım oluyor. Allah'a şükür yorulmuyorum bu işten ne kazanırsam yeterli bana. Aynı köşede 54 yıldır ayakkabı boyayıp mesleğimi sürdürüyorum. Mesleğimden kazandığım parayla 5 çocuğumu okutup evlendirdim. Gücüm yettiğince de burada çalışmaya devam edeceğim" dedi.

“Boyacılık yapan insan kalmadı”

Kuşoğlu'na zaman zaman çarşıda ayakkabısını boyatan Mehmet Ayvaz’da ustayı uzun yıllardır tanıdığını ve 1985’ten beri ilçenin sevilen bir siması olduğunu söyledi.

Kuşoğlu'nun esnaf komşusu terzi Cavit Bahçecioğlu çarşıda 20 yıldır faaliyet gösterdiğini anlattı: "Kendimi bildim bileli İlyas amcayla komşuyuz. Onu tanıyalı uzun yıllar oldu. Sevecen bir insan olan İlyas amca babasının mesleğini devam ettiriyor. Altınözü’müzde hemen hemen boyacılık yapan insan kalmadı."