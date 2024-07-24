Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
İHA 24.07.2024 19:07

Sarıgöl Ovası beyaza büründü

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda bulunan dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağları beyaza büründü.

Sarıgöl Ovası beyaza büründü
[Fotograf: İHA]

Sarıgöl Ovası'ndaki binlerce dönümlük yeşil yapraklı üzüm bağları beyaz naylon kaneviçe ile örtüldü. Temmuz ayının ilk günlerinde başlayan çalışmanın sonunda Sarıgöl beyaza büründü.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen 112 bin dekarlık alanda yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının bu yıl yüzde 90'lık bölümünün örtü altına alındığını söyledi.

Sarıgöl Ovası beyaza büründü

Sarıgöl Ovasındaki bağların örtünme işleminin tamamlandığını ifade eden Ülgen, "Şimdi üzüm ovası diye bilinen Dindarlı, Dadağlı, Alemşahlı gibi mahallelerde yayla bağcılığı ve Çekirdeksiz Sultaniye bağlarımızda örtü çalışmaları devam ediyor. Bağcılar doğa olaylarına karşı üzümlerini aralık ayının sonuna kadar korumaya alıyor" dedi.

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Ayasofya ziyaretçi akınına uğradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya alkışa tepki
23:01
Kurtulmuş: Netanyahu'yu ayakta alkışlayan topluluk katliamın ortağıdır
23:07
UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki insani durum felaketin de ötesinde
22:37
Kocaeli'deki zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
22:30
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
22:05
Japonya'nın nüfusu üst üste 15 yıldır düşüyor: Yarım milyondan fazla azaldı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
FOTO FOKUS
Doktor Sadık Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılı
Doktor Sadık Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ