Sarıgöl Ovası beyaza büründü

Sarıgöl Ovası'ndaki binlerce dönümlük yeşil yapraklı üzüm bağları beyaz naylon kaneviçe ile örtüldü. Temmuz ayının ilk günlerinde başlayan çalışmanın sonunda Sarıgöl beyaza büründü.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen 112 bin dekarlık alanda yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının bu yıl yüzde 90'lık bölümünün örtü altına alındığını söyledi.

Sarıgöl Ovasındaki bağların örtünme işleminin tamamlandığını ifade eden Ülgen, "Şimdi üzüm ovası diye bilinen Dindarlı, Dadağlı, Alemşahlı gibi mahallelerde yayla bağcılığı ve Çekirdeksiz Sultaniye bağlarımızda örtü çalışmaları devam ediyor. Bağcılar doğa olaylarına karşı üzümlerini aralık ayının sonuna kadar korumaya alıyor" dedi.