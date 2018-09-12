Şanlıurfa Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı "Parkede Teker Sesleri" projesine hazırlanıyor

Şanlıurfa'da yaklaşık 9 ay sürecek ve 15 engelli çocuğun katıldığı, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanlığı'nın da destek verdiği, "Parkede Teker Sesleri" projesinin uygulamaya konulması dolayısıyla tören düzenlendi.

"Her zaman engellilerin yanında olmaya çalışıyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, her zaman engellilerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye bünyesinde bulunan engelli sporcuların başarılarını gördükçe daha mutlu olduklarını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Projeyi çok önemsiyoruz çünkü yeni genç sporcuların sporla, basketbol ile buluşması sağlanıyor. İçişleri Bakanlığı Daire Başkanlığı bu projenin finansman kısmını karşıladı. Biz de belediye olarak tüm imkanlarımızı kendileri için sunuyoruz. Engelli genç kardeşlerimizin bu proje ile hayata tutunup, basketbol ile tanışıp Şanlıurfa ve Türk sporuna hizmet sunacaklarına inanıyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum."

"Amacımız Türk sporuna yeni oyuncular kazandırmak"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Serdar Yıldırım ise engelli gençleri basketbolla buluşturmak amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını belirtti.

Kulüp olarak altyapıdan çok sayıda sporcu yetiştirdiklerini anlatan Yıldırım, "Amacımız sadece Şanlıurfa değil, Türk sporuna yeni oyuncular kazandırmaktır. Bize destek veren İçişleri Bakanlığı Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çiftçi ve beraberindekiler, engelli gençlerle potaya atış yaptı.

Kaynak: AA