Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, doğaya olan ilgiyi artırdı. Türkiye'de de vatandaşlar, salgın sonrası kalabalık ortamlardan kaçarak doğaya yöneldi.

Vatandaşlar özellikle, hafta sonları şehir merkezinde kalmayarak aileleri ile birlikte doğa gezisine çıkıyor. Aileler kurdukları çadırlarda veya karavanlarda kalarak hafta sonlarını geçiriyor.

[Fotoğraf: DHA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Türkiye'de turizm alternatifleri arasında doğa turizminin de bulunduğu bildirdi. Pandemi sürecinde doğa turizmine ilginin arttığını ifade eden Üzmez, yabancı turistleri çekmek içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

"Artık deniz, güneş turizminden daha çok doğa turizmine doğru bir kayma var"

Üzmez, "Doğal göl ve göletlerimizde endemik türlerimiz var. Bu doğal güzelliklerimizi, yayalarımızı, ormanlarımızı da 'doğa turizmi' adı altında geliştirmek, bu güzelliklerin dünyaya tanıtılmasını sağlamak bizim görevimiz. Bu doğa turizmini yaparken de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğimiz devam ediyor. Çadır kamp, karavan kamp olabilir, bungalov kampları olabilir. Artık deniz, güneş turizminden daha çok doğa turizmine doğru bir kayma var. Zaten bu Covid-19 sürecinde de artık insanlar, yoğun bir arada bulunmak istemiyorlar. Doğa turizmine doğru, daha az insanların bulunduğu yerlere doğru bir kayış var. Bu da doğa turizminin gelişmesine bir avantaj sağlayacak" dedi.