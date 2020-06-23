Adana'da yaşayan ve 13 aydır lösemiyle mücadele eden Yaman Yağ, ilk mücadelesini kazansa da hastalığı nüksetti. Şimdi tek çaresi kök hücre nakli olan 2 buçuk yaşındaki Yağ, kendisi gibi binlerce hasta gibi kahramanını bekliyor.

Varılan noktada Türkiye'de verici olmadığını belirten Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Direktörü Ali Bülent Antmen, "TÜRKKÖK'ün bağışçılar listesinde yok, ailede de yok. Böyle olunca bir kampanyada başladı yaman için. Şimdi bütün Adana'da ve Türkiye çapında biz yeniden TÜRKKÖK'e bağışların hızlanmasını diliyoruz. Koronavirüs döneminde bağışlar çok azaldı gerçekten. Her bağışçı bir hayat kurtararak süper kahraman olabilir." dedi.

COVID-19 bağışçı sayısını azalttı, aileler ümitsizliğe kapılıyor

Son dönemde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla birlikte bağışçı sayısı azaldı. İnsanlar virüs bulaşır korkusuyla hastanelere gitmiyor. Bir de bağışla ilgili yeterli bilgi olmayınca endişe artıyor. Bağışçı bekleyen aileler ise ümitsizliğe kapılıyor.

"Daha fazla bağışçıya ihtiyacımız var"

Yaman Yağ'ın annesi ise, "Hastanede yatan şu an bizimle beraber olan bir iki arkadaşımız daha var bizimle aynı durumda olan. Eşleşmeleri olduğu halde, vericileri bundan vazgeçebiliyor. Bunun hiç kimseye bir zararı yok. 3 ay sonra donör olabiliyorsunuz. Çocuğunuz ihtiyacı olduğunda ona da verebiliyorsunuz. Benim evladım ve diğer bütün çocukların hayatta kalabilmesi için daha fazla bağışçıya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yapılan her bağış, Yaman gibi çocuklara umut oluyor

Yaman ve diğer nakil bekleyen hastalar için, Adanalı iş adamları ve işçiler harekete geçti bile. Kızılay'ın mobil tırı fabrikalara kuruluyor. Gönüllüler kan verip, TÜRKKÖK listesine bağışçı olarak kaydoluyor.

18-50 yaş arasındaki her birey, kök hücre bağışında bulunabiliyor. Bunun için, sadece üç tüp kan vermek yeterli. Yapılan her bağış, Yaman gibi çare bekleyen çocuklara umut oluyor.