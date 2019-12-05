Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Topağaç İmam Hatip Ortaokulunda İngilizce öğretmeni Emre Karakuş, öğrencilerine İngilizceyi sevdirmek için farklı yöntemler uyguluyor.

Dersin konusuna göre öğrencilerinin eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak oyunlar tasarlayan Karakuş, zamanla onların ilgisini çekmeyi başardı.

Sınıfa girdiğinde öğrencilerinin yoğun sevgisiyle karşılaşan Emre öğretmen, dersi gitar çalarak, hip-hop yaparak, kukla, dans gösterisi veya bilgi yarışması düzenleyerek anlatıyor.

İngilizce ders saatinin gelmesini iple çeken öğrencilerin "Teacherman" diye hitap ettiği Karakuş, derslere de "Teacherman" yazılı tişörtle giriyor.

"Benim süper gücüm İngilizce öğretmek"

Karakuş, ders saatleri dışında ilçedeki okullar arasında İngilizce bilgi yarışmaları, tiyatro ve canlı müzik etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin dil konusundaki becerilerini artırmayı amaçlıyor.

Emre Karakuş, öğrencilerinin süper kahramanı olmaya çalıştığını anlatarak, şunları söyledi:

"Benim süper gücüm de İngilizce öğretmek. Öğrencilere sınıfta farklı bir hava, farklı bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Aslında buradaki amacım eğlenerek bir şeyler öğrenmeleri sağlamak. Bütün isteğim şu, öğrencilerimiz keyif alarak dersten ayrılsın. Sayın Ziya Selçuk’un da dediği gibi derslerimi oyun ve etkinlik temelleştirmeye çalışıyorum. Uygulamaya yönelik işlemeye çalışıyorum."

Öğrenci Berra Nur Bıyık, derslerin hiç sıkıcı gelmediğini söyleyerek, "Burada çok güzel İngilizce öğreniyoruz. Teacherman bize değişik oyunlar öğretiyor. Değişik materyaller öğretiyor, biz de mutlu oluyoruz böyle yapınca daha iyi öğreniyoruz" dedi.

Haber. Mehmet Karakaş