Doktorlar, psikologlar, spor eğitmenleri, diyetisyenler, hareketli bir hayatın faydalarını yıllardır anlatıyor. Bireyler kendine en uygun sporu bulup yapabilsin diye de birçok mecra var artık. Gelgelelim ki yürüyüş hiçbir engel tanımayan, her yaş grubuna hitap eden, sağlık sorunu olanlara ilaç, olmayanları da oluşabilecek sağlık sorunlarından koruyan basit ve çok etkili bir aktivite.

Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonunun (TAFISA) 1991 yılında Dünya Yürüyüş Günü adıyla başlattığı etkinlik, hareketsizliğe karşı en etkili silahı yaygınlaştırmak için ülkemizde de 30 yıldır kutlanıyor. Her ülkenin kendi belirlediği bir günde kutlayabileceği yürüyüş günü, ekim ayının ilk pazar gününü Dünya Yürüyüş Günü’ne dönüştürdü.

Ülkemizde de her yıl 3-4 Ekim günlerinde kutlanan yürüyüş günü, bu sene 30. yılına giriyor. Bu günü ilk kez duyduysanız veya varlığını unuttuysanız, sizin için bugüne neden dahil olmanız gerektiğine dair kısa bir hatırlatma…

Aktif bir yaşam sürerseniz neler olur?

Yürüyüşün faydaları saymakla bitmiyor. Vücut direncini artırarak enfeksiyonlara karşı koruma, bağışıklık sistemini destekleme, dayanıklılık sağlama, vücudun oksijen kullanma kapasitesini artırma ve bunlarla birlikte büyük kas gruplarının ritmik ve dinamik bir şekilde çalışmasına fayda sağlıyor.

Aktif olmayan bir yaşam tarzının hayatınıza çekeceği rahatsızlıkları da listelemek gerekirse, kalp-damar hastalıkları, obezite, diyabet, osteoporoz, hipertansiyon... Bel, sırt, boyun ağrıları da cabası. Daha sağlıklı bir yaşam için vücudunuzun ihtiyacına cevap verebileceğiniz birçok alan var ancak bahaneler de onlar kadar etkili görünebiliyor göze. Yani özetle, aslında oturmak ve vücudunuzun çalışmaması sizi uzun vadede daha çok yorarak, ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için yürüyüş yapabilirsiniz. Elinizde bu kadar basit ve etkili bir silah varken, doğaya hiçbir zararı olmayan aksine zamanla zarar veren araçların azalmasına bile katkı sağlayabilecek bir imkan dururken tercihinizi asıl faydalı olandan yana kullanmak mümkün. Hadi siz de bugün çıkıp adımlarınızı atarken bol bol nefes alın, #3-4Ekimyuruyusgunu etiketiyle de sosyal medya hesaplarınızda hatırlatmanızı yapıp, çevrenizdekileri sizin gibi harekete geçmesi için teşvik edin.



Kurgu: Ayhan Aybek