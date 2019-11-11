Türkleri Rumeli'ye taşıyan komutan olarak bilinen Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi, Çanakkale'nin Bolayır Köyü'nde yer alıyor.

Gazi Süleyman Paşa'nın lalası ve Türk geleneğine uygun olarak atının mezarı da türbenin içinde. Ancak, son türbedarın emekli olmasının ardından, kabre bir daha bakıcı atanmadı. Binada çatlaklar oluştu, zamanla boyaları döküldü.

Yaklaşık 6 yıldır türbenin temizliğini köylüler yapıyor. Görevli bulunmadığı için ziyaretçilere ve turlara türbenin tarihi anlatılamıyor.

Tuvaletlerin kapalı, ışıklandırmaların da bozuk olduğunu söyleyen Bolayır Muhtarı Adem Can, şöyle konuştu:

"Gece gelen otobüsler çok oluyor. Ancak ışık olmadığından dolayı herkes dönüp kaçıyor."

Vatan Şairi Namık Kemal’in kabri de türbenin bahçesinde yer alıyor. Bolayırlılar, bölgenin bir an önce kapsamlı bakıma alınmasını ve bakıcı görevlendirilmesini istiyor.

Orhan Gazi'nin oğlu şehzade Gazi Süleyman Paşa 1352’de Gelibolu'daki Çimpi Kalesini alarak Osmanlıyı Rumeli'ye taşıdı. 1359 yılında av sırada atından düşerek hayatını kaybetti.

Haber- Kamera: Necdet Uybaş