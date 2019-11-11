Artvin, 3 bin 500 metreyi aşan dağları, doruklarındaki krater gölleri, ormanları, şelaleleri, zengin yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle Türkiye'nin gözde doğa turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Kentin bu potansiyelini daha fazla değerlendirmek ve gizli kalmış doğal güzelliklerini turizme kazandırmak amacıyla bir turizm acentesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle "Göğe Komşu Rotalar" projesini başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Proje kapsamında turizm yazarı, gazeteci, doğa fotoğrafçısı, biyolog, dağcı ve yaban hayatı uzmanlarından oluşan heyet, yerel rehberlerin de katkılarıyla, bir hafta boyunca tüm ilçeleri gezip gözlemleyerek, yeni safari rotaları için önerilerde bulunuyor.

"Bilinmeyen Artvin'i gezdirdik"

Proje Koordinatörü Barış Lakerta, Artvin'de belgelendirilen 6 safari rotası olduğunu söyledi.

"Göğe Komşu Rotalar" projesiyle, bunları güncelleyerek yeni rotalar belirlemeyi amaçladıklarını anlatan Lakerta, oluşturulan heyetin fikirleri, raporları doğrultusunda tespit edilen safari rotalarını "turizm amaçlı sportif faaliyet" adı altında turizme kazandırma gayretinde olduklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Projenin ilk safhasında Arhavi, Borçka, Yusufeli ve Şavşat ilçelerindeki rotalardan bazılarını gezdiklerini vurgulayan Lakerta, "Bu projede bilinmeyen Artvin'i uzman kişilere gezdirdik. Farklı farklı rotalardan gittik, çok güzel görüntüler aldık. Bunları daha sonra ilimizin tanıtımı ve turizm için değerlendirip çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Lakerta, projenin ikinci safhasında daha farklı rotaları farklı misafirlerle gezeceklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Her fotoğrafçının bu bölgeleri görmesini isterim"

Proje kapsamında kente gelen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Berkyürek ise, Artvin'in safari tutkunları için olağanüstü bir şehir olduğunu söyledi.

"Şu an Şavşat'ta, 3 bin 500 rakımda Arsiyan Yaylası'ndayız. Efsanelere bile konu olmuş Kız Gölü, Boğa Gölü, Yüzen Adalar Gölü gibi irili ufaklı inanılmaz göller var bu bölgede. Dolu dolu fotoğraflar çıkarıyoruz. Her fotoğrafçının ve doğa gezginin bu bölgeleri görmesini isterim."

Kaynak: AA