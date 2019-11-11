Hayvanlara benzeyen şekiller, dar ağızlar...

Bu seramik biberonlar, Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulundu ve bebeklerin en az 3 bin yıldır hayvan sütü içtiğini gösteriyor.

National Geographic'in sayfasında yer alan bilgilere göre, seramik kaplara bebek mezarlarında sıkça rastlanıyordu. Ancak ne amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmiyordu.

Bristol Üniversitesinden araştırmacılar, Almanya'daki kazılarda ortaya çıkarılan biberonları analiz etti. Örnekler, M.Ö. 1200 ile M.Ö. 450 yılları arasına ait.

Aynı zamanda biberonlarda analiz edilen kimyasal izlerin sonucunda sütten geçen yağ asitleri de bulundu. Sütlerin ise inek, koyun ve keçiye ait olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: National Geographic