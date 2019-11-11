"Geleceğe Nefes" ile sabun ağaçları da toprakla buluştu11 Kasım 2019 Pazartesi 16:27 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 17:58
Türkiye'nin 81 ilinde fidanlar toprakla buluştu. Dikimi yapılan türler arasında sabun ağacı da var. Ana vatanı Himalaya ve Hindistan olan ağaç, temizleyici özelliği ile dikkat çekiyor.
Sabun ağacının meyveleri, Hindistan, Nepal ve Çin'de asırlardır sabun yapımında kullanılıyor. Cilt için de faydalı olan sabun ağacı için 2018 yılında Hindistan'dan 104 kilogram tohum getirildi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 10 fidanlıkta üretim çalışması yapıldı. Karadeniz Bölgesi'nde olumlu sonuç alındı. Fidanlar, Trabzon'da Geleceğe Nefes Projesi kapsamında toprakla buluştu.
Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, fidanlığa 3 bin 500 tane yeni fidan yetiştirdiklerini söyledi.
Sabun ağacının boyu 25 metreye çıkabiliyor. Ağacın meyveleri, yaklaşık 10 yıl sonra sabun yapımında kullanılacak.
Yurt genelinde 25 bin sabun ağacı fidanı dikildi. Ağacın önümüzdeki yıllarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Haber: Hüseyin Atmış
Kamera: Fatih Ayaz
Kurgu: Alpay Çakan