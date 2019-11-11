Yaşam

"Geleceğe Nefes" ile sabun ağaçları da toprakla buluştu

11 Kasım 2019 Pazartesi 16:27 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 17:58

Türkiye'nin 81 ilinde fidanlar toprakla buluştu. Dikimi yapılan türler arasında sabun ağacı da var. Ana vatanı Himalaya ve Hindistan olan ağaç, temizleyici özelliği ile dikkat çekiyor.