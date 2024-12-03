Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 03.12.2024 19:41

Restorasyonu tamamlanan Hereke halısı, Lahey'deki Barış Sarayı'na dönüyor

Osmanlı döneminde hediye edilen ve Aksaray'da restorasyonu tamamlanan Hereke halısı, Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na gönderilecek.

Restorasyonu tamamlanan Hereke halısı, Lahey'deki Barış Sarayı'na dönüyor

Barış Sarayı'nın idaresini sağlayan Carnegie Vakfı ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 161,5 metrekare büyüklüğünde ve 700 kilogram ağırlığındaki Hereke halısı geçen yıl mayıs ayında Aksaray Müzesi'ne getirildi.

Yapılan incelemelerin ve çalışmaların ardından halı, restorasyon işlemlerinin yapılacağı Sultanhanı ilçesine götürüldü.

Burada, restorasyonu tamamlanan halı, gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hollanda'ya gönderilecek.

Restorasyonu tamamlanan halı için Kültür ve Turizm Bakanlığında teslim töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile ilgili bürokratlar katıldı.

ETİKETLER
Osmanlı İmparatorluğu Türk El Sanatları
Sıradaki Haber
Hayatını "madalya avcısı" görme engelli kızına adadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı
20:10
İsrail hapishaneleri veya gözaltı merkezlerinde 7 Ekim'den bu yana 47 Filistinli öldü
20:09
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:01
Adana'da 'Narkoçelik-50' operasyonu: 825 kilogram eroin ele geçirildi
20:26
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetimin kaldırılmasını kabul etti
19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Türkiye'nin bilinen ayakkabı markaları Gaziantepli kadınların elinde şekilleniyor
Türkiye'nin bilinen ayakkabı markaları Gaziantepli kadınların elinde şekilleniyor
FOTO FOKUS
Koruma personelinin zorlu eğitimi
Koruma personelinin zorlu eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ