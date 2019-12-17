Renk renk minibüsler, klasik otomobiller...

Görenleri tarihte yolculuğa çıkaran bu araçlar, Ordulu iş insanı Osman Çelebi'nin koleksiyonundan.

Yıllar önce başlayan hobisini tutkuya dönüştüren koleksiyoner Çelebi, şöyle anlatıyor:

"İlk şu mavi arabayı aldık önce. Çocukluğumuzdan beri heves ettiğimiz bir araçtı. Daha sonra Trabzon'dan aldıklarım oldu. Sonra bir baktık koleksiyona dönüştü."

15 klasik araç satın aldı

Çelebi'nin 15 minibüs ve otomobili var. Çoğu artık antika. Günümüzde örnekleri yok denecek kadar azalan araçlar bir müzeyi andırıyor.

Osman Çelebi, klasik araç tutkusunu oğluna da aşılamış. Çelebi, koleksiyonunu gücü yettiğince farklı model ve araçlarla zenginleştirmeye ve oğluyla birlikte gelecek yıllara taşımaya kararlı.

Haber: Selim Becioğlu

Kamera: Kenan Burhan