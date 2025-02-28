Ramazanda en uzun oruç İzlanda ve Grönland'da tutulacak

Müslümanlar, dünya genelinde ramazan ayına 1 Mart Cuma ya da bir sonraki gün başlamaya hazırlanırken, oruç tutma süreleri ise ülkelerin konumuna göre değişecek.

En uzun oruç, ramazanın muhtemel son günü 29 Mart'ta İzlanda'nın Reykjavik ve Grönland'ın Nuuk kentinde 15 saat 52 dakika olarak tutulacakken, en kısa oruç da yine aynı gün Şili'nin Punta Arenas bölgesi'nde 13 saat 38 dakika uzunluğunda olacak.

Dünyada bu yıl farklı konumlarda yaşayan Müslümanların oruç tutma süreleri arasındaki fark 3 saati geçmeyecek.

İlk imsak ve ilk iftar Iğdır'da

Türkiye'de ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk imsak yarın Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar da yine Iğdır'da saat 18.02'de gerçekleştirilecek.

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de saat 19.12'de yapılacak.

En kısa oruç 30 ilde

Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Geriye kalan 45 ilde, 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Ramazanın ilk günü en uzun oruç Şili'nin Punta Arenas bölgesinde

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesindeki verilerine göre, ramazanın 1 Mart'ta dünyanın her yerinde başlaması durumunda, ilk gün en uzun oruç tutma süresi 15 saat 51 dakika ile Şili'nin Punta Arenas bölgesinde olacak.

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 15 saat 7 dakika ve başkent Wellington'da 14 saat 47 dakika, Grönland'ın Nuuk kentinde 12 saat 56 dakika oruç tutulacak. Avusturalya'nın başkenti Canberra'da da oruç süresi 14 saat 27 dakika olacak.

Müslümanlar, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Norveç'in başkenti Oslo ve İsveç'in Stockholm kentinde ise 12 saat 53 dakika oruç tutacak.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 14 saat 3 dakika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta 12 saat 52 dakika, Rusya'nın başkenti Moskova'da 12 saat 52 dakika oruç tutulacak.

Ramazanın ilk gününde diğer kentlerde ortalama oruç süreleri ise şu şekilde olacak:

"Hollanda'nın Amsterdam, Polonya'nın Varşova, İngiltere'nin Londra, Kazakistan'ın Astana ve Belçika'nın Brüksel, Fransa'nın Paris, İsviçre'nin Zürih, Romanya'nın Bükreş, Kanada'nın Ottowa, Bulgaristan'ın Sofya, İtalya'nın Roma, İspanya'nın Madrid, Bosna-Hersek'in Saraybosna şehirlerinde yaklaşık 12 saat 50 dakika oruç tutulacak.

Müslümanlar, Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 saat 52 dakika, İzlanda'nın Reykjavik kentinde 12 saat 56 dakika, ABD'nin başkenti Washington'da 12 saat 55 dakika, Endonezya'nın Cakarta kentinde 13 saat 31 dakika, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 12 saat 55 dakika, Portekiz'in başkenti Lizbon'da 12 saat 55 dakika, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 12 saat 56 dakika, Çin'in başkenti Pekin'de 12 saat 55 dakika, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde 13 saat 19 dakika, İran'ın başkenti Tahran'da 12 saat 56 dakika, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 12 saat 57 dakika, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 12 saat 57 dakika, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 12 saat 58 dakika ve Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 13 saat 16 dakika oruç tutulacak.

Nijerya'nın Abuja kentinde 13 saat 14 dakika, Mısır'ın Kahire kentinde 12 saat 59 dakika, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 12 saat 57 dakika, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde 13 saat 57 dakika, Kudüs'te 12 saat 59 dakika, Gabon Librevil'de 13 saat 23 dakika, Suudi Arabistan'ın Riyad kenti 13 saat 2 dakika oruç ve Gazze'de ise ilk gün 12 saat 58 dakika oruç tutulacak.

Ramazanın son günü en uzun oruç İzlanda ve Grönland'da

Ramazanın muhtemel son günü 29 Mart'ta oruç tutma süreleri, ayın başlangıcına göre oldukça değişkenlik gösterecek. İzlanda'nın Reykjavik kentinde 15 saat 52 dakika, Grönland'ın Nuuk kentinde 15 saat 52 dakika ve Moskova'da 15 saat 11 dakika oruç tutulacak.

Ramazanın başında en uzun orucun tutulacağı Şili'nin Punta Arenas bölgesinde oruç süresi ise 2 saate yakın kısalarak, 13 saat 38 dakika olacak.